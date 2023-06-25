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Сегодня, 08:34

Илия Топурия и Джош Эммет получили бонус за «Бой вечера» на UFC on ABC 5

Давид Хачатрян
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Восьмой номер рейтинга UFC в полулегком весе Илия Топурия (14-0) и экс-претендент на временный титул UFC в полулегком весе Джош Эмметт (18-4) получили денежный бонус за «Бой вечера» по итогам UFC on ABC 5. Оба бойца дополнительно заработали по 50 тысяч долларов.

Бонус за «Выступление вечера» получили Мейси Барбер (13-2), которая нокаутировала Аманду Рибас (11-4) во втором раунде, а также угандец Дэвид Онама (11-2), который нокаутировал Габриеля Сантоса (10-2) во втором раунде. Оба бойца получили по 50 тысяч долларов.

Турнир UFC on ABC 5 состоялся 24 июня в Джексонвилле, США.

Джош Эмметт
Илия Топурия
UFC
ММА
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