Илия Топурия назвал бойца, против которого он жаждет подраться

Испанский боец ММА грузинского происхождения Илия Топурия (13-0) заявил, что его бой с Пэдди Пимблеттом (20-3) может переплюнуть многие чемпионские поединки.

«Мне кажется, что UFC защищает его (Пимблетта. — Прим. «СЭ») от меня, — сказал Топурия на The MMA Hour. — Нам нужно подраться, потому что этот бой станет одним из самых громких в UFC за последнее время. Мы продадим много платных трансляций. Люди будут ждать этого боя больше, чем многих чемпионских боев. Парень хорош в продвижении боев, но как боец он отстой. У него нет навыков. На него так скучно смотреть. Но продвигает он себя здорово, поэтому UFC поддерживает его».

Также Топурия заявил, что следующий бой он хочет провести против Брайана Ортеги (15-3).

«Я бы хотел сфокусироваться на своем дивизионе и подраться с Брайаном Ортегой, — отметил Топурия. — Он никогда не отказывался от боя, и я хочу, чтобы мой менеджер связался с его. Я понимаю, что прямо сейчас у него травма плеча, поэтому мы хотим узнать, сколько времени ему понадобится для восстановления. Я думаю, что он воин и примет бой».

Пимблетт победил Джареда Гордона (19-6) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Топурия разобрался с Брайсом Митчеллом (15-2) на UFC 282, проведя удушающий во втором раунде. Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Ортега проиграл Яиру Родригесу (14-3) техническим нокаутом в первом раунде 16 июля на UFC on ABC 3 в Элмонте, США.