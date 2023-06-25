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Сегодня, 11:06

Илия Топурия обещает нокаутировать Волкановски в первых двух раундах

Давид Хачатрян
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Восьмой номер рейтинга UFC в полулегком весе Илия Топурия (14-0) считает, что он должен быть следующим претендентом на титул.

«Я показал сегодня вечером, что никто не может сравниться со мной, — сказал Топурия на пресс-конференции. — Я думаю, что все со мной согласны. Я знаю, что могу нокаутировать любого в этом дивизионе. Я победил Эммета довольно легко. С Алексом [Волкановски] все будет по-другому. Я собираюсь нокаутировать его в первом-втором раунде. Если не получится, то буду доминировать над ним все пять раундов.

Я следующий претендент на титул. Но я могу подождать. Один из лучших навыков, которым я обладаю, — это терпение. Если UFC предложат мне бой с Максом Холлоуэем в Испании, то давайте сделаем это. Если нет, то я буду ждать своего титульного боя. Вот и все».

Топурия победил Джоша Эммета (18-4) единогласным решением судей (50-44, 50-42, 49-45). Бой состоялся 24 июня в Джексонвилле, США.

Алекс Волкановски
Илия Топурия
UFC
ММА
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