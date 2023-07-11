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Сегодня, 14:58

Топурия: «У меня будет легкий бой с Волкановски. Он меня совсем не впечатлил»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пятый номер рейтинга UFC в полулегком дивизионе Илия Топурия признался, что не впечатлен победой Александра Волкановски над Яиром Родригесом.

«Победа Волкановски? Ничего особенного. Он сделал то, что должен был. Алекс хорошо поработал: рубанул его, перевел вниз и избил. Но я совсем не был впечатлен. Это должно было произойти, мне никогда не нравился стиль Яира. У меня будет легкий бой с Волкановски. Каждый раз, когда я поднимаюсь в рейтинге, новый поединок становится для меня более легким. Почему? Потому что проще действовать по плану против парней, которые более техничны, чем драться с непредсказуемыми соперниками», — приводит слова Топурии MMAFightingonSBN.

Топурия победил Джоша Эммета (18-4) единогласным решением судей (50-44, 50-42, 49-45). Бой состоялся 24 июня на UFC on ABC 5 в Джексонвилле, США.

Волкановски победил Родригеса техническим нокаутом в турнире UFC 290, который прошел 8 июля. Всего на счету 34-летнего спортсмена 26 побед в ММА и 2 поражения.

Алекс Волкановски
Илия Топурия
UFC
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