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ММА

12 декабря, 14:49

Илия Топурия: «Судьи вручили Пимблетту рождественский подарок»

Илия Топурия раскритиковал решение судей в бою Пэдди Пимблетта и Джареда Гордона
Давид Хачатрян
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Испанский боец ММА грузинского происхождения Илия Топурия (13-0) раскритиковал решение судей в бою Пэдди Пимблетта (20-3) и Джареда Гордона (19-6).

«Судьи вручили ему рождественский подарок, потому что он вчистую проиграл бой, — приводит слова Топурии MMA Junkie. — Не думаю, что кто-то со мной не согласен. Джаред выиграл все три раунда. Пимблетт не выиграл ни одного.

Как бы то ни было, пошел он к черту. Сейчас я хочу отпраздновать свою победу. Повторюсь, сейчас он не стоит на моем пути. Если встанет, то я снесу ему голову так же, как я это сделал с Брайсом".

Пимблетт победил Гордона единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

ММА
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