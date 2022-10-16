Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:06

Илия Топурия заменит Евлоева в бою с Митчеллом 5 ноября на турнире UFC Fight Night 214

Давид Хачатрян

Испанский боец ММА грузинского происхождения Илия Топурия (12-0) выйдет на замену травмированному россиянину Мовсару Евлоеву (16-0) и подерется с непобежденным американцем Брайсом Митчеллом (15-0) 5 ноября на UFC Fight Night 214 в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщает The MMA Media.

Митчелл находится на девятой строчке рейтинга полулегкого веса. В UFC он провел шесть боев, пять из которых продлились всю дистанцию. В прошлом бою он одолел Эдсона Барбозу (22-11). Бой состоялся 5 марта на UFC 272 в Лас-Вегасе, США.

Топурия расположился на 14-й строчке рейтинга полулегкого веса. Он провел в UFC четыре боя. В последнем поединке он отправил в нокаут во втором раунде Джея Герберта (11-4) 19 марта на турнире UFC Fight Night 204 на арене «О2» в Лондоне, Великобритания.

UFC
ММА
0
Читайте также
«Все совсем не так, как рассказывают!» Российский фигурист побывал на шоу в КНДР
«Я соскучился по победам и по сильному ЦСКА!» Монолог Акинфеева перед дерби со «Спартаком»
Шесть стран Евросоюза восстановили торговлю с Россией до уровня февраля 2022 года
Axios: в Белом доме разочарованы словами главы Палестины Аббаса в беседе с Путиным
Читателей Le Figaro возмутили новости об уходе Danone из России
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Стали известны бойцы, получившие бонус по итогам UFC Fight Night 212

BKFC 31: результаты всех боев турнира