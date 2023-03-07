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Сегодня, 13:22

Ильяс Хамзин — о конфликте с Хейбати: «Если бы его увидел, то потушил бы»

Алина Савинова
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Российский боец Ильяс Хамзин рассказал о своем конфликте с иранцем Мохаммадом Хейбати.

«Вот ситуация с Персидским Дагестанцем. Говорю на камеру — он мне неприятен как друг, как товарищ. Он такие слова говорит. Были такие ситуации с этим Персидским... Если бы его увидел — лещей бы надавал ему. Он в жизни ничего не добился, а на спортсменов лезет. Ему по голове дай, он заявление пойдет и напишет. Зачем ты людей провоцируешь? Мы просто с Персидским не виделись, не встречались. Была у Петра одна встреча с ним на одном из турниров, когда тот микрофон выхватил. «Я подпишусь в UFC, 66 кг, мы там с тобой подеремся». Петр ему говорит: «Ты дурак, что ли?» Он ему же сказал: «Собака лижет яйца, лев наблюдает». Вот он вот такой. Он и на Петросяна прыгал. Я про себя говорю, нельзя так делать, но если бы его увидел, то потушил бы. Я вот такой человек, так воспитан. Я хоть и казах, но родился в Сибири. У нас с рождения за свои слова нужно отвечать», — приводит «Чемпионат» слова Хамзина.

31-летний россиянин провел девять поединков в ММА, из которых в семи одержал победы.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-5022597-uvidel-by-ego-potushil-by-ilyas-hamzin-ob-ostrom-konflikte-s-persidskim-dagestancem.html
ММА
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