Имавов и Гастелум проведут бой 14 января 2023 года на UFC Fight Night

12-й номер рейтинга средневесов Нассурдин Имавов (12-3) встретится с 11-м номером рейтинга Кевином Гастелумом (16-8) 14 января 2023 года в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщает издание ESPN.

Имавов — француз российского происхождения. Он провел в UFC пять поединков, проиграв лишь однажды. В прошлом бою он одолел Хоакина Бакли (15-5) единогласным решением судей 3 сентября на UFC Fight Night 209 в Париже, Франция.

Гастелум идет на серии из двух поражений. В последнем поединке он проиграл Джареду Каннонье (15-6) единогласным решением судей. Бой состоялся 21 августа на UFC on ESPN 29 в Лас-Вегасе, США.