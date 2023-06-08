Имавов заявил, что хочет поехать в Дагестан и потренироваться там несколько месяцев

Французский боец UFC дагестанского происхождения, выступающий в среднем весе, Нассурдин Имавов рассказал о желании потренироваться в Дагестане.

«Думал потренироваться в Дагестане. Когда идет подготовка к бою, нет времени туда поехать и пройти лагерь, но в целом я хочу поехать и поработать там несколько месяцев. На данный момент я тренировался исключительно во Франции. На родине бываю очень редко. Давно не был. Надеюсь, что скоро мне удастся туда поехать и увидеть родных», — приводит слова Имавова MMA.Metaratings.ru.

Имавов дебютировал в UFC в октябре 2020 года, когда одержал победу над Джорданом Уильямсом решением большинства судей. Всего он провел в октагоне шесть боев, четыре из которых выиграл. В рейтинге средневесов UFC Имавов занимает 12-е место.