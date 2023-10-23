Результаты TOP DOG 24: «Имеля» победил «Гарри», Калажоков нокаутировал «Каскыра»

22 октября в Москве состоялся турнир по кулачным боям TOP DOG 24, главным событием которого стал поединок между Игорем «Имелей» Ионовым и Игорем «Гарри» Барабановым.

Их бой продлился дистанцию в пять раундов и завершился победой Ионова единогласным решением судей.

Со-главным событием вечера стал международный поединок: чемпион TOP DOG в лёгком весе Кантемир Калажоков (Россия) встретился с представителем Казахстана Азаматом «Каскыром» Еспаем. Бой закончился во втором раунде досрочной победой россиянина.

Другие результаты главных боtв вечера:

Тимур «Доктор» Акаимов победил Ильяса «Badboy» Садыкова техническим нокаутом (отказ угла) перед вторым раундом;

Иван «Мастак» Нушкин победил Ису «Тандовского» Исаева единогласным решением судей и стал обязательным претендентом на чемпионский перстень в лtгком весе;

Артак Саркисян победил Максима «Мако» Савушкина единогласным решением судей.