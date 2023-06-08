Ион Куцелаба подерется с Овинсом Сен-Прю 5 августа на UFC Fight Night

29-летний молдаванин Ион Куцелаба (17-9) встретится с 40-летним американцем Овинсом Сен-Прю (26-17) 5 августа на UFC Fight Night в Нэшвилле, США. Об этом сообщило издание MMA Junkie.

Куцелаба шел на серии из трех поражений, однако реабилитировался, победив Таннера Бозера (20-9) техническим нокаутом в первом раунде 15 апреля на UFC on ESPN 44 в Канзас-Сити, США.

Сен-Прю прошлый бой проиграл Филиппе Линсу (16-5) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 18 февраля на UFC Fight Night 219 в Лас-Вегасе, США.