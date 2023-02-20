Ион Куцелаба подерется с Таннером Босером 15 апреля на UFC Fight Night

29-летний молдавский полутяжеловес Ион Куцелаба (16-9) проведет следующий бой против 31-летнего канадца Таннера Босера (20-9) 15 апреля на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США, сообщает Sherdog.

Куцелаба идет на серии из трех поражений. В прошлом бою он проиграл Кеннеди Нзечакву (11-3) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 19 ноября 2022-го на UFC Fight Night 215.

Босер прошлый бой проиграл Родриго Насименто (9-1) раздельным решением судей. Бой состоялся 17 сентября 2022-го на UFC Fight Night 210 в Лас-Вегасе, США.