Ионов и Ханов проведут бой в турнире Top Dog 28 в Казани

Первый номер рейтинга полутяжеловесов Игорь «Имеля» Ионов проведет поединок с бывшим чемпионом этого веса Марселем Хановым в турнире Top Dog 28 в Казани.

Их бой станет главным событием вечера. Всего на счету Ионова 4 победы и 1 поражение. В активе Ханова 6 побед и 2 поражения.

Турнир Top Dog 28 пройдет 13 апреля. В соглавном бою встретятся чемпион в наилегчайшем весе Чингис «Хан» Салбырын и член сборной России Дмитрий Спивак.

Также в этот вечер подерутся двукратный претендент на чемпионство в легком весе Алексей «Мельник» Мельников и Андрей «Веном» Борисов, экс-претендент на чемпионство в наилегчайшем весе Николай Ebosher Терехов и Давид «Пулемет» Оганесян.