Алексеева — о потенциальном бое Махачев — Чимаев: «Интересно посмотреть на противостояние школ Дагестана и Чечни»

Российский боец UFC Ирина Алексеева поделилась мыслями о потенциальном поединке Ислама Махачева и Хамзата Чимаева в полусреднем весе.

«Что касается потенциального боя Ислама Махачева с Хамзатом Чимаевым, то это очень интересный бой, потому что Хамзат не только медийная и раскрученная личность, но еще и очень классный боец. Интересно было бы посмотреть на противостояние школ Дагестана и Чечни.

Не могу сказать, кто бы победил в этом потенциальном поединке. Оба классные бойцы, но я буду болеть за Хамзата, потому что мне его персонаж нравится больше. Я люблю такие медийные личности, которые ведут себя нестандартно, кроме этого, я видела его в жизни, он очень хороший человек. Не сомневаюсь, что Ислам тоже хороший парень, но, как персонаж, мне больше нравится Чимаев. А бойцы они оба хорошие», — приводит Metaratings.ru слова Алексеевой.

12 февраля Махачев победил австралийца Александра Волкановски в главном поединке турнира UFC 284 и защитил чемпионский пояс в легком весе. Россиянин одержал победу единогласным решением судей.