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Сегодня, 17:09

Алексеева: «Я думаю, Шевченко просто наелась ММА. Очень тяжело себя держать постоянно в форме»

Алина Савинова
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Боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала поражение киргизки Валентины Шевченко от мексиканки Алексы Грассо.

«Я думаю, ничего страшного нет в том, что Валя не защитила титул. Все равно все знают, кто она такая, и из-за одного поражения ее достижения никак не гаснут. Да, Валентина проиграла по глупости. Даже больше не по глупости, а потому что ММА — это лотерея. Мы можем тренироваться годами, пахать как кони, быть супертехничными, а вот какой-нибудь дяденька выйдет, четко попадет из-под жопы и до свидания, все эти годы тренировок. Многие говорят, что второй бой Шевченко уже не та, стареет, но я с этим не согласна. Я думаю, она не стареет, а просто наелась конкретно всем этим. Очень тяжело себя держать постоянно в форме. Она же выходит на бой не как дебютантка, а она защищает титул в боях с сильными соперницами. Конечно, на нее оказывается большое давление», — приводит Metaratings.ru слова Алексеевой.

Шевченко проиграла Грассо в со-главном бою UFC 285. Мексиканка победила киргизку удушающим приемом в 4-м раунде и стала новой чемпионкой в наилегчайшем весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/alekseeva-shevchenko-ne-postarela-ona-prosto-naelas-mma-233041/
Алекса Грассо
Валентина Шевченко
ММА
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