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Сегодня, 10:57

Ирина Алексеева считает, что у Усмана нет шансов в поединке с Чимаевым

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский боец UFC Ирина Алексеева считает, что у Камару Усмана нет шансов в поединке с Хамзатом Чимаевым.

«Я думаю, что Хамзат конкретно голоден, и он просто схавает Усмана. Он давно шел к этому поединку. Ранее мы все видели, как Чимаев может и быстро побеждать, и драться всю дистанцию. Он пример и показатель для всех бойцов, а именно, как надо любить свое дело.
Считаю, что Усман будет очень сильно опасаться борьбы Хамзата и много двигаться. Из-за этого он потеряет концентрацию, так как зациклится на этом, и тогда Хамзат включит ударную мощь. Что касается Камару, то он будет, скорее всего, пытаться работать, отталкиваясь от действий Чимаева, и пробовать его подловить. Но скорость Хамзата не даст ему попадать в цель.
Если Усман залечил травмы и будет бороться, не думаю, что это станет проблемой для Хамзата, он сможет выбраться из любой ситуации. Я оцениваю так навыки Чимаева, потому что верю в то, что станет будущим чемпионом UFC.
Усман — хоть и серьезная угроза для любого бойца, а его бои тоже кайфовые, но, я думаю, для бойца, который хочет расти, выйти с сильным противником — только в радость, а Хамзат именно из этих людей. Не зря его все избегают, потому что понимают, что ему все равно, с кем драться. Он выходит побеждать любого на своем пути», — приводит Metaratings слова Алексеевой.

Ранее Чимаев заявил, что может провести бой с Усманом в октябре на турнире UFC 294.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/alekseeva-chimaev-prosto-skhavaet-usmana-253748/
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