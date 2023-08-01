Иржи Прохазка: «Думаю, подерусь с Алексом Перейрой за титул»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) предполагает, что UFC организует ему титульный бой с экс-чемпионом UFC в среднем весе Алексом Перейрой (8-2).

«Я был готов к такому стилю, как у Джамала Хилла, и мне это нравится. Мне нравится его стиль, он очень простой, есть мощь в каждом ударе, но у [Перейры] похожий стиль, но более модернизированный. В стиле Перейры больше логики.

Кто лучше: Хилл или Перейра? Оба — сильные соперники, оба — бойцы в стойке, и сейчас для меня Перейра — более жесткий. Я выбираю Перейру, [он] более сильный соперник.

Мой следующий бой будет титульным, так что я думаю, что моим соперником будет Алекс Перейра. И я хотел бы видеть его в следующем бою в качестве соперника», — сказал Прохазка в эфире программы The MMA Hour.

Перейра победил экс-чемпиона в полутяжелом весе Яна Блаховича (29-10) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28)?. Бой стал со-главным событием вечера на турнире UFC 291, который прошел 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.

Прохазка в конце 2022-го выбыл из-за тяжелой травмы плеча. Из-за этого он отказался от титула чемпиона.