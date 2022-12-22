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Сегодня, 12:52

Иржи Прохазка раскритиковал бой Анкалаева и Блаховича

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) считает, что ни Магомед Анкалаев (18-1), ни Ян Блахович (29-9) не доказали, что они действительно хотят пояс чемпиона.

«Они не выложились на 200 процентов, чтобы завоевать титул, — приводит слова Прохазки Bloody Elbow. — Все просто: если ты в UFC, если ты дерешься за титул, не важно, ты должен выйти и сражаться как за свою жизнь».

Бой Анкалаева и Блаховича завершился вничью раздельным решением судей (48-47, 46-48, 47-47). Пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе остался вакантным. Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Вакантный титул разыграют Гловер Тейшейра (33-8) и Джамал Хилл (11-1). Бой состоится 21 января 2023 года на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Магомед Анкалаев
Ян Блахович
UFC
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