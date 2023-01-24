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Сегодня, 14:25

Иржи Прохазка: «Я вернусь в июле или августе»

Прохазка заявил, что подерется за титул летом
Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) заявил, что подерется за титул летом этого года.

«Я думаю, что вернусь в июле или августе. Через шесть-семь месяцев, — сказала Прохазка на The MMA Hour. — Я не хочу возвращаться быстрее только ради того, чтобы быстрее подраться. Это не лучший вариант. Я хочу быть уверен, что мой организм готов на 200 процентов. Мне кажется, что я вернусь летом. Просто дайте мне время».

Прохазка выбыл из-за тяжелой травмы плеча. Из-за этого он отказался от титула чемпиона.

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