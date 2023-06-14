Иржи Прохазка: «Через несколько месяцев я верну себе титул»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) заявил, что проведет поединок против чемпиона в полутяжелом весе Джамала Хилла (12-1) через несколько месяцев.

«Сегодня исполняется ровно год с момента завоевания титула чемпиона UFC. С тех пор я многое изменил в своей жизни, но путь и страсть быть настоящим чемпионом и мастером своего дела горит во мне гораздо ярче. Через несколько месяцев я верну себе титул. Будет бой, и бой — это радость!» — написал Прохазка в соцсетях.

Хилл победил Гловера Тейшейру (33-9) единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44) и завоевал вакантный титул чемпиона. Бой состоялся 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Прохазка в конце 2022-го выбыл из-за тяжелой травмы плеча. Из-за этого он отказался от титула чемпиона.