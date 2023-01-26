Исаев: «Если бы мне предложили восемь миллионов долларов, как Нганну, я бы не смог уйти»

Бывший чемпион PFL Али Исаев поделился мнением о поступке Фрэнсиса Нганну, который отказался от гонорара в восемь миллионов долларов в UFC.

— Есть ли желание после первой победы дерзко позвать Фрэнсиса Нганну в Bellator? Со словами «люблю завязывать в узел переоцененных бойцов».

— Много говорить не люблю. Сторонник того, чтобы показать все делом. Можно наговорить и не доказать делом. Я далек от хайпа. А так, можно. Я думаю, чересчур переоцененный боец. Невозможного ничего нет. Просто надо верить в себя, — приводит Metaratings.ru слова Исаева.

— Он отказался от восьми миллионов в UFC. Вы его в Bellator представляете?

— Милости просим. Процесс идет, там видно будет. Мы только рады таким.

— За бой с Сирилом Ганом он заработал 600 тысяч долларов, и отказался от восьми миллионов за бой с Джоном Джонсом. У вас есть объяснение, почему?

— Не могу понять, почему так. Такая сумма! Может он побоялся проиграть Джонсу, не уверен в себе. Не знаю, что повлияло на него, чтобы уйти из UFC. Хотел уйти чемпионом, который не проиграл? Если бы мне предложили такую сумму, как ему, я бы не смог уйти. Зачем уходить? Глупость какая-то. Или восемь миллионов только на словах. Мне с трудом верится, что ему предложили такую сумму.