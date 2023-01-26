Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:23

Исаев: «Если бы мне предложили восемь миллионов долларов, как Нганну, я бы не смог уйти»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший чемпион PFL Али Исаев поделился мнением о поступке Фрэнсиса Нганну, который отказался от гонорара в восемь миллионов долларов в UFC.

— Есть ли желание после первой победы дерзко позвать Фрэнсиса Нганну в Bellator? Со словами «люблю завязывать в узел переоцененных бойцов».

Много говорить не люблю. Сторонник того, чтобы показать все делом. Можно наговорить и не доказать делом. Я далек от хайпа. А так, можно. Я думаю, чересчур переоцененный боец. Невозможного ничего нет. Просто надо верить в себя, — приводит Metaratings.ru слова Исаева.

— Он отказался от восьми миллионов в UFC. Вы его в Bellator представляете?

— Милости просим. Процесс идет, там видно будет. Мы только рады таким.

— За бой с Сирилом Ганом он заработал 600 тысяч долларов, и отказался от восьми миллионов за бой с Джоном Джонсом. У вас есть объяснение, почему?

— Не могу понять, почему так. Такая сумма! Может он побоялся проиграть Джонсу, не уверен в себе. Не знаю, что повлияло на него, чтобы уйти из UFC. Хотел уйти чемпионом, который не проиграл? Если бы мне предложили такую сумму, как ему, я бы не смог уйти. Зачем уходить? Глупость какая-то. Или восемь миллионов только на словах. Мне с трудом верится, что ему предложили такую сумму.

Источник: https://mma.metaratings.ru/articles/tyazelyi-divizion-ufc-pereocenen-ali-isaev-o-pauze-v-karere-flage-azerbaidzana-ngannu-i-pavlovice/
0
Читайте также
В ИИХФ оценят вероятность участия российских команд в международных турнирах в мае
Болельщики провели акцию с российскими флагами на Australian Open
Politico узнала об обсуждении странами Запада поставок истребителей Киеву
В США заявили об отсутствии угроз для НАТО со стороны России
Нестандартное решение командира ракетного расчета помогло сбить пять БПЛА противника
Рогозин: робот «Маркер» сможет автоматически засекать и поражать танки Abrams и Leopard
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Гилберт Бернс назвал желаемого соперника: «Победа над ним обеспечит мне бой за титул»

Джамал Хилл: «Было адски тяжело драться с Тейшейрой»