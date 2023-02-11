Ислам Махачев — Алекс Волкановски: где смотреть прямую трансляцию, время начала боя

12 февраля в Перте (Австралия) состоится турнир UFC 284, главным событием которого станет бой россиянина Ислама Махачева и австралийца Александра Волкановски за чемпионский пояс в легком весе.

Ориентировочно поединок начнется после 6.00 по московскому времени. Махачев проведет первую защиту чемпионского пояса UFC в карьере.

Видеотрансляция боя Махачев — Волкановски будет доступна на федеральном спортивном канале и его сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч Боец» и платформе UFC Fight Pass. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 284.

34-летний Волкановски одержал 25 побед и потерпел 1 поражение в карьере, австралиец является чемпионом UFC в полулегком весе и лидером рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий. 31-летний Махачев занимает вторую строчку в рейтинге, у него 23 победы и 1 поражение в ММА.

Ознакомиться с кардом турнира UFC 284 можно здесь.