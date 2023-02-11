Ислам Махачев — Алекс Волкановски: как будет определен чемпион

12 февраля в Перте (Австралия) состоится турнир UFC 284, главным событием которого станет бой россиянина Ислама Махачева и австралийца Александра Волкановски за титул чемпиона в легком весе.

Поединок Махачева и Волкановски рассчитан на пять раундов, длительность каждого раунда — пять минут. Победитель может определиться нокаутом, сабмишеном (сдача одного из бойцов после болевого приема соперника), решением об остановке боя судьей или врачом, остановкой боя от угла бойца, дисквалификацией одного из бойцов, а также единогласным или раздельным решением судей после всех пяти раундов.

На счету 34-летнего Волкановски 25 побед и 1 поражение в ММА, австралиец является лидером рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий. 31-летний Махачев занимает вторую строчку в этом рейтинге, у него 23 победы и 1 поражение в карьере.

Смотреть видеотрансляцию боя Махачев — Волкановски можно будет в прямом эфире на телеканалах «Матч Боец» и сайте matchtv.ru. «СЭ» проведет на своем сайте текстовую онлайн-трансляцию боя Махачев — Волкановски. Бой начнется не ранее 06.00 мск.