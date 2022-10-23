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Сегодня, 00:08

Ислам Махачев бросил вызов Волкановски

Давид Хачатрян
Ислам Махачев и Алекс Волкановски (справа).

Новый чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (22-1) сразу после победы над Чарльзом Оливейрой (33-9) попросил матчмейкеров дать ему бой с лучшим бойцом вне зависимости от категории, чемпионом промоушена в полулегком весе Александром Волкановски (25-1).

Также об этом попросил бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов (29-0): «Ислам победил второго номера рейтинга вне зависимости от категории. Теперь мы хотим подраться с королем рейтинга вне зависимости от категории Волкановски в Австралии».

После этих слов Волкановски поднялся в октагон и заявил, что он принимает предложение.

Махачев победил Оливейру во втором раунде 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Махачев vs&nbsp;Оливейра, Ян&nbsp;vs О'Мэлли.Махачев задушил Оливейру в бою за пояс, Ян неожиданно проиграл О'Мэлли и все бои UFC 280: онлайн трансляция
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
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Хамзат Чимаев и Абубакар Нурмагомедов подрались в зале во время турнира UFC 280

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