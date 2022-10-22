Махачев — Оливейра на UFC 280: прямая трансляция боя

Сегодня, 22 октября, на арене комплекса «Этихад» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 280. В главном бою вечера сразятся Ислам Махачев (Россия) и Чарльз Оливейра (Бразилия). Этот поединок будет за звание чемпиона UFC в легком весе.

Бой Махачев — Оливейра начнется не ранее 23.00 по московскому времени.

За онлайн-трансляцией турнира можно следить на сайте «СЭ».

Также посмотреть в прямом эфире бой можно на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Боец» и сервисе UFC Fight Pass.

31-летний Махачев идет на серии из 10 побед, его рекорд в ММА — 22-1, а 33-летний Оливейра — на серии из 11 побед, его рекорд — 33-8 (еще 1 бой признан несостоявшимся).