Ислам Махачев: когда следующий бой и кто соперник

21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 294. В поединке за чемпионский пояс сойдутся лучший легковес организации Ислам Махачев и экс-чемпион дивизиона Чарльз Оливейра.

31-летний Махачев провел 25 боев в ММА, в которых одержал 24 победы (рекорд в UFC — 13-1). Россиянин занимает третью строчку рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории (p4p).

Махачев завоевал пояс 22 октября 2022 года на турнире UFC 280 в Абу-Даби после досрочной победы над Оливейрой. Затем Ислам выходил в октагон 12 февраля 2023 года в Перте (Австралия), когда провел первую защиту и взял верх в бою с Александром Волкановски единогласным решением судей.

33-летний Оливейра имеет 34 победы, 9 поражений, 1 несостоявшийся бой. Сейчас бразилец является первым номером в рейтинге UFC в легком весе. В своем последнем поединке 11 июня 2023 года на турнире UFC 289 в Ванкувере боец нокаутировал Бенеила Дариуша.