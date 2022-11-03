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Сегодня, 17:46

Ислам Махачев награжден орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Ислам Махачев.
Фото Reuters
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Новый чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев награжден высшей наградой республики Дагестан.

Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» ему вручил лично глава региона Сергей Меликов.

«Ислам Махачев награжден орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан». Это высшая награда Дагестана, и я очень рад, что мне в этот период удостоено право эту награду ему вручить и поблагодарить за победу», — сказал Меликов журналистам ТК «Россия. Дагестан».

Поделился своим комментарием и сам награжденный.

«Секрета никакого не существует. Очень рад, что смог завоевать этот пояс. Он будет примером для подрастающего поколения. Мы знаем, что у нас много ребят тренируются, все залы переполнены. Это будет мотивацией. Я не отличаюсь от них ничем. Просто поставил себе цель, тренировался, верил. Сейчас все бойцы нацелены на мой пояс. У меня нет времени расслабляться, я уже вернулся в зал. Буду держать себя в форме.
В UFC сказали, что планируют провести турнир в Австралии в феврале. Буду готовиться. Я всегда прохожу первые этапы подготовки в горах. Наш тренер нам это привил: база должна быть в горах, где нет никаких условий. Мы всегда отличались функциональной подготовкой, так как проводили там определенной отрезок. Сейчас тоже планирую отправиться на сбор в селение Сильди, как только объявят бой. UFC планируют против меня выставить чемпиона в весовой категории до 66 кг Александра Волкановски», — заявил Махачев.

22 октября Махачев победил удушающим приемом Чарльза Оливейру на UFC 280 в Абу-Даби и завоевал чемпионский пояс в легком весе.

Ислам Махачев
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