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Сегодня, 14:50

Ислам Махачев назвал новую цель в UFC

Давид Хачатрян

Чемпион UFC в легком дивизионе Ислам Махачев (23-1) планирует стать лучшим бойцом UFC вне зависимости от категории, и для этого ему нужно побить чемпиона полулегкого веса Александра Волкановски (25-1).

«У меня появилась новая цель — стать лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории, — сказал Махачев в интервью ESPN. — Я остановлю его [Волкановски]. То, что я сделал с Оливейрой, я смогу повторить и с ним. Я знаю, что он слишком маленький, он не на моем уровне».

Махачев победил Чарльза Оливейру (33-9) на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Ислам Махачев и&nbsp;Чарльз Оливейра. «Теперь топам придется со мной драться». Интервью Махачева сразу после чемпионского боя

Ислам Махачев
UFC
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