Ислам Махачев номинирован на лучшего бойца года в UFC

Действующий чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (24-1) стал кандидатом на премию от ESPN в категории «Лучший боец года».

Помимо Махачева на эту награду номинированы экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1), чемпион в полусреднем весе Леон Эдвардс (21-3) и экс-чемпионка женского легчайшего веса Аманда Нуньес (22-5).

В 2021-м году лучшим бойцом года был признан экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0), а в 2022-м — экс-чемпион в легком весе Чарльз Оливейра (34-9).

