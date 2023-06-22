Ислам Махачев номинирован на лучшего бойца года в UFC

Сегодня, 11:17
Действующий чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (24-1) стал кандидатом на премию от ESPN в категории «Лучший боец года».
Помимо Махачева на эту награду номинированы экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1), чемпион в полусреднем весе Леон Эдвардс (21-3) и экс-чемпионка женского легчайшего веса Аманда Нуньес (22-5).
В 2021-м году лучшим бойцом года был признан экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0), а в 2022-м — экс-чемпион в легком весе Чарльз Оливейра (34-9).