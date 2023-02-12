Ислам Махачев: «Джон Джонс отличный боец, но я больше заслуживаю быть лучшим»

Чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) на вопрос журналиста: «Почему ты, а не Джон Джонс, должен стать лучшим бойцом вне зависимости от категории?», заявил, что у Джонса последние бои были спорными.

«Джон Джонс отличный боец, но последние поединки он выиграл раздельным решением судей, у него всегда были тяжелые бои. Почему я лучший боец вне зависимости от категории? Потому что я побил лучшего в мире. Я больше этого заслуживаю, и если кто-то хочет стать лучшим — я буду готов [к бою]», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Махачев победил Александра Волкановски (25-2) единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.