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Сегодня, 18:23

Махачев ответил Волкановски: «Вы должны нести ответственность за такие обвинения»

Иван Шитик
Корреспондент
Ислам Махачев — Алекс Волкановски.
Фото Global Look Press
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Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев отреагировал на заявление команды австралийского бойцы Алекса Волкановски, которая предположила, что россиянин мог использовать запрещенные методы перед поединком между спортсменами.

«Вы должны нести ответственность за такие обвинения», — написал в ответ дагестанец в социальных сетях.

После боя австралиец предположил, что Махачев мог использовать капельницы, которые запрещены антидопинговыми правилами, так как это могут помочь скрыть употребление запрещенных препаратов.

12 февраля на турнире UFC 284, который прошел в Перте (Австралия), Махачев победил Волкановски единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона. Итог судейских записок: 48 — 47, 48 — 47, 49 — 46.

Ислам Махачев. Махачеву грозит дисквалификация из-за капельниц? В USADA теперь внимательно следят за российским чемпионом UFC

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
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