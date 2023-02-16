Махачев ответил Волкановски: «Вы должны нести ответственность за такие обвинения»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев отреагировал на заявление команды австралийского бойцы Алекса Волкановски, которая предположила, что россиянин мог использовать запрещенные методы перед поединком между спортсменами.

«Вы должны нести ответственность за такие обвинения», — написал в ответ дагестанец в социальных сетях.

После боя австралиец предположил, что Махачев мог использовать капельницы, которые запрещены антидопинговыми правилами, так как это могут помочь скрыть употребление запрещенных препаратов.

12 февраля на турнире UFC 284, который прошел в Перте (Австралия), Махачев победил Волкановски единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона. Итог судейских записок: 48 — 47, 48 — 47, 49 — 46.