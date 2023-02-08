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Сегодня, 11:47

Ислам Махачев отреагировал на то, что Дана Уайт забыл его имя

Давид Хачатрян
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press
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Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (23-1) в интервью MMA Junkie ответил главе лиги Дане Уайту по поводу продвижения турнира, а также прокомментировал эпизод на пресс-конференции, где Уайт забыл имя россиянина.

— Слышал, что сказал Дана с утра?

— С утра? Нет.

— Его спросили по поводу твоих комментариев насчет недостаточной рекламы грядущего турнира, и он сказал, что Ислам живет в Дагестане и не знает ничего о продвижении турнира.

— Все журналисты задают мне один и тот же вопрос: «Что ты думаешь о продвижении турнира?» Я говорю, что готов путешествовать по всему свету и продвигать бой, но UFC этого не хотят. Мы обменивались с Даной сообщениями два дня назад. У нас есть план, и теперь мы ждем его ответа.

— Все придали большое значение тому, что на пресс-конференции он забыл твое имя.

— Для американцев нелегко выговорить мое имя. Фамилия Махачев, как и фамилия Нурмагомедов, нелегко дается американцам. Они часто их коверкают. Конечно, он [Уайт] уважает всех чемпионов.

Махачев подерется с Александром Волкановски (25-1) на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.

Дана Уайт
Ислам Махачев
UFC
ММА
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