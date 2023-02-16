0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 21:14

Махачев: «Разговоры, которые хотят принизить мою победу, меня не волнуют»

Иван Шитик
Корреспондент
Ислам Махачев.
Фото MMA Junkie
Telegram Дзен

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев поблагодарил свою команду за помощь в подготовке к бою против Алекса Волкановски.

«Вместе с этой командой мы проделали огромный объем работы, пролетели больше 10 тысяч километров, победили их чемпиона на его же территории и с поясом вернулись домой.

Остальные разговоры, которые хотят принизить мою победу, меня не волнуют», — написал Махачев в социальных сетях.

12 февраля на турнире UFC 284, который прошел в Перте (Австралия), Махачев победил Волкановски единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона.

 
Ислам Махачев. Махачеву грозит дисквалификация из-за капельниц? В USADA теперь внимательно следят за российским чемпионом UFC

 

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
0
Читайте также
Костомарову опять стало хуже? СМИ публикуют противоречивые новости
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Домнина впервые рассказала о лечении Костомарова
Россиян могут обязать досудебно решать споры с УК
В Петербурге 94-летняя блокадница погибла из-за прорыва трубы с кипятком
«Известия»: состояние госпитализированного фигуриста Костомарова резко ухудшилось
Материалы сюжета: Махачев — Волкановски: главный бой UFC 284 в Австралии
Махачев ответил Волкановски: «Вы должны нести ответственность за такие обвинения»
Гаджиев — об обвинениях Махачева в использовании капельниц: «Команда Волкановски не может принять поражение»
Тренер Волкановски намекнул на жульничество Махачева, но не смог предъявить доказательств
USADA допустило использование капельниц для бойцов UFC
Монсон — об обвинении Махачева в нарушении антидопинговых правил: «Будут доказательства — поверю»
Махачеву грозит дисквалификация из-за капельниц? В USADA теперь внимательно следят за российским чемпионом UFC
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Махачев ответил Волкановски: «Вы должны нести ответственность за такие обвинения»