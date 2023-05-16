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16 мая, 11:20

Ислам Махачев подтвердил, что Умар Нурмагомедов подерется с Сэндхэгеном

Давид Хачатрян
Умар Нурмагомедов.
Фото Global Look Press
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Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) опубликовал в соцсетях фотографию с новостью про бой 11-го номера рейтинга в легчайшем весе Умара Нурмагомедова (16-0) с 4-м номером рейтинга Кори Сэндхэгеном (16-4).

«5 раундов, главное событие вечера», — написал Махачев.

Фото Соцсети

Нурмагомедов в прошлом бою нокаутировал Раони Барселоса (17-4) в первом раунде на UFC Fight Night 217. Турнир состоялся 14 января в Лас-Вегасе, США.

Сэндхэген в прошлом бою одолел Марлона Веру (20-8) раздельным решением судей (47-48, 50-45, 49-46). Бой состоялся 25 марта на UFC on ESPN 43 в Сан-Антонио, США.

Ислам Махачев
Умар Нурмагомедов
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