Ислам Махачев подтвердил, что Умар Нурмагомедов подерется с Сэндхэгеном

Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) опубликовал в соцсетях фотографию с новостью про бой 11-го номера рейтинга в легчайшем весе Умара Нурмагомедова (16-0) с 4-м номером рейтинга Кори Сэндхэгеном (16-4).

«5 раундов, главное событие вечера», — написал Махачев.

Фото Соцсети

Нурмагомедов в прошлом бою нокаутировал Раони Барселоса (17-4) в первом раунде на UFC Fight Night 217. Турнир состоялся 14 января в Лас-Вегасе, США.

Сэндхэген в прошлом бою одолел Марлона Веру (20-8) раздельным решением судей (47-48, 50-45, 49-46). Бой состоялся 25 марта на UFC on ESPN 43 в Сан-Антонио, США.