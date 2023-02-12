Ислам Махачев: «Нравится вам или нет, но я — лучший боец в мире сейчас!»

Чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (24-1) прокомментировал свою победу над чемпионом полулегкого дивизиона Алексом Волкановски (25-2) на UFC 284.

«Он такой маленький, но тяжелый оппонент. Спасибо, Алекс. Очень хороший бой, много чего случилось до боя, но мне был нужен тяжелый бой. Мне нужно прибавлять. Спасибо, Перт.

Что удивило в нем? Подготовка. Я думал, мне будет легче на земле, но этот парень стал лучше. Мне нужен был жесткий оппонент, жесткий бой. Я доказал, почему я первый номер рейтинга бойцов вне зависимости от категории. Ему нужно прибавлять еще. Нравится вам или нет, но я — лучший боец в мире сейчас!

Что дальше? Мне нужен настоящий претендент. Не фейковый, настоящий. И пожалуйста, люди, не забывайте про Турцию и Сирию, мы с вами!", — сказал Махачев после боя.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.