Ислам Махачев рассказал, что Волкановски говорил ему по ходу боя

Чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) рассказал, что во втором раунде, когда он забрал спину чемпиона полулегкого дивизиона Александра Волкановски (25-2), у него завязался с ним забавный диалог.

«Что он кричал, когда я забрал его спину? Он сказал что-то типа: «Сделай что-нибудь!» Тогда я сказал его тренеру: «Эй, почему ты не научишь его защищаться со спины». Он просто посмеялся», — сказал Махачев в интервью ESPN.

Также россиянин добавил, что готов дать Волкановски матч-реванш.

«Проведу ли я с ним реванш? Почему нет? Если он хочет — погнали».

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.