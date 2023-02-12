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Сегодня, 11:10

Ислам Махачев рассказал, какие ошибки в бою с Волкановски он совершил

Давид Хачатрян
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Чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) отметил, что позволял чемпиону в полулегком весе Александру Волкановски (25-2) много работать в стойке.

«Много маленьких ошибок было, — сказал Махачев на пресс-конференции. — Я ему дал чуть поработать в стойке, и у него такая необычная стойка, необычные удары. Сейчас такое обсуждение боя идет, будто все ожидали от меня легкой победы. Бой получился не таким легким, и начались эти обсуждения. Но это же не с улицы пацан — лучший боец в мире. Из-за этого такой тяжелый бой. Я полностью согласен с решением, я доволен, я от этого боя получил очень большую пользу».

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.
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