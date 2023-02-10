Махачев: «Моя цель — нокаутировать Алекса. Затем я стану королем P4P»

Чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев рассказал, каким способом хочет победить австралийца Алекса Волкановски.

«Моя цель — нокаутировать Алекса, потому что он величайший ударник. Затем я стану королем рейтинга P4P (рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий — Прим. «СЭ»)», — cказал Махачев на пресс-конференции перед UFC 284.

Махачев (23-1) и Волкановски (25-1) встретятся на турнире UFC 284, который состоится в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).

На счету 31-летнего Махачева 23 победы и одно поражение. У 34-летнего Волкановски — 25 побед и одно поражение.