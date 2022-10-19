Ислам Махачев рассказал, почему прошел мимо команды Чарльза Оливейры

Российский легковес UFC Ислам Махачев (22-1) вместе со своей командой прибыл в отель, где не поприветствовал команду Чарльза Оливейры (33-8) и прошел мимо. Видео вскоре завирусилось в соцсетях.

«Честно говоря, я его не видел, потому что у всей его команды белые волосы. Поэтому я не мог понять, где он», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.