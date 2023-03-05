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Сегодня, 14:43

Ислам Махачев рассказал, с кем он хочет провести следующий бой

Давид Хачатрян
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Чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (24-1) заявил, что надеется подраться с Бенилом Дариушем (22-4).

«Кто лучший боец pound-for-pound? Волк (Александр Волкановски)? Так я его победил пару недель назад, — сказал Махачев BT Sport. — Для меня это особо не имеет значения. Я защитил титул в Австралии, далеко от своей страны, победил чемпиона и вернулся с поясом.

Сейчас я просто жду, когда мне позвонят и назовут следующего соперника. Надеюсь, Бенил Дариуш победит Оливейру, потому что с Оливейрой я уже дрался. Мне нужен новый вызов. Я готов к любому».

Дариуш подерется с Чарльзом Оливейрой (33-9) 6 мая на UFC 288 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

Ислам Махачев
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