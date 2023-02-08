Ислам Махачев: рекорд российского бойца в ММА и UFC

12 февраля в Перте (Австралия) пройдет турнир UFC 284, где действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев будет защищать свой титул в поединке с австралийцем Александром Волкановски, который является чемпионом в полулегком весе.

Махачев дебютировал в ММА 1 августа 2010 года на турнире Tsumada Fighting Championship 4. В своем первом поединке в смешанных единоборствах россиянин победил Магомеда Бикбулатова из Азербайджана единогласным решением судей.

До 2015 года Махачев выступал в России и СНГ, он провел 11 поединков и одержал победу в каждом из них. В октябре 2014 года спортсмен подписал контракт с UFC, он дебютировал в промоушене 23 мая 2015 года — тогда россиянин выиграл удушающим приемом у американца Лео Кунца на турнире UFC 187.

В следующем бою, который состоялся 3 октября 2015 года на турнире UFC 192, Махачева нокаутировал бразилец Адриану Мартинс. Это поражение — единственное для россиянина в карьере, после этого он выиграл 11 поединков подряд.

В своем последнем бою 22 октября 2022 года Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру удушающим приемом на турнире UFC 280 и стал чемпионом UFC в легком весе.

Всего на счету Махачева 23 победы и 1 поражение в профессиональной карьере в ММА.

Махачев проведет бой против Александра Волкановски в ночь с 11 на 12 февраля, их поединок станет главным событием турнира UFC 284 и начнется ориентировочно в 6.00 (мск). Это будет первая защита чемпионского пояса в легком весе для российского бойца.

Турнир UFC 284 в России покажет федеральный спортивный телеканал и его сайт matchtv.ru, а также канал «Матч Боец» и платформа UFC Fight Pass.