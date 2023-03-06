Ислам Махачев: "Чендлер специально проигрывал прошлые бои"

Чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (24-1) уверен: если бы Майкл Чендлер (23-8) вышел победителем в прошлых боях, он бы ни за что не получил бой с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6).

«Конор выбрал Чендлера. Чендлер проиграл [прошлые бои] специально, потому что если бы он победил, он бы никогда не подрался с Макгрегором. Чендлер дерется как сумасшедший, как будто он с улицы. Поэтому они и устроили этот бой», — сказал Махачев BT Sport.

Макгрегор и Чендлер являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.

