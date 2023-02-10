Махачев: «Люди считают меня лучшим бойцом на земле. Я докажу, почему это так»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев сделал заявление перед боем с австралийцем Алексом Волкановски.

«Конечно, я уважаю Алекса, но люди считают, что Ислам — лучший боец на земле. В воскресенье я докажу, почему это так», — сказал Махачев на пресс-конференции перед UFC 284.

Махачев и Волкановски возглавят турнир UFC 284, который состоится в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).

На счету 31-летнего Махачева 23 победы и одно поражение. 22 октября 2022 года Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру на UFC 280 в Абу-Даби и стал новым чемпионом в легком весе.

У 34-летнего Волкановски — 25 побед и одно поражение. Австралиец — чемпион UFC в полулегком весе и лидер рейтинга бойцов лиги вне зависимости от весовых категорий.