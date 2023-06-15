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Сегодня, 09:38

Ислам Махачев стал почетным гражданином Махачкалы

Давид Хачатрян
Ислам Махачев.
Фото Getty Images
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Действующий чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (24-1) получил удостоверение и диплом почетного гражданина Махачкалы, сообщает «МК в Дагестане».

Председатель городского собрания Марис Ильясов подчеркнул, что Махачев, завоевав чемпионский пояс UFC, прославил Махачкалу и Дагестан на весь мир.

В прошлом году депутаты махачкалинского горсобрания поддержали предложение о присвоении звания «Почетный гражданин Махачкалы» Махачеву. «Нашему спортсмену удалось одержать победу и прославить нашу Махачкалу и наш Дагестан на весь мир в это непростое время!» — написал в Telegram депутат Салман Дадаев.

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