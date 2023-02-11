Ислам Махачев: статистика бойца в UFC и кто фаворит боя Махачев — Волкановски

12 февраля в Перте (Австралия) состоится турнир UFC 284, главным событием которого станет бой россиянина Ислама Махачева и австралийца Александра Волкановски.

Махачев — чемпион UFC в легком весе, он дебютировал в лиге 23 мая 2015 года. С тех пор россиянин провел в промоушене 13 поединков и выиграл 12 из них. Махачев потерпел единственное поражение 3 октября 2015 года от бразильца Адриано Мартинса, это был второй бой для россиянина в UFC.

Махачев занимает второе место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий, в то время как чемпион в полулегком весе Волкановски возглавляет этот список. Несмотря на это, букмекеры считают фаворитом россиянина: за неделю до турнира коэффициент на его победу равнялся 2,09, однако сейчас победа россиянина оценивается в 1,17. Коэффициент на победу Волкановски — 5,50.

Турнир UFC 284 начнется 12 февраля в 2.00 по московскому времени, бой Махачев — Волкановски начнется не ранее 6.00.

Смотреть видеотрансляцию боя Махачев — Волкановски можно будет в прямом эфире на телеканалах «Матч Боец» и сайте matchtv.ru. «СЭ» проведет на своем сайте текстовую онлайн-трансляцию боя Махачев — Волкановски.