0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:00

Ислам Махачев: статистика бойца в UFC и кто фаворит боя Махачев — Волкановски

Иван Торопцев
Корреспондент
Ислам Махачев.
Фото UFC
Telegram Дзен

12 февраля в Перте (Австралия) состоится турнир UFC 284, главным событием которого станет бой россиянина Ислама Махачева и австралийца Александра Волкановски.

Махачев — чемпион UFC в легком весе, он дебютировал в лиге 23 мая 2015 года. С тех пор россиянин провел в промоушене 13 поединков и выиграл 12 из них. Махачев потерпел единственное поражение 3 октября 2015 года от бразильца Адриано Мартинса, это был второй бой для россиянина в UFC.

Махачев занимает второе место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий, в то время как чемпион в полулегком весе Волкановски возглавляет этот список. Несмотря на это, букмекеры считают фаворитом россиянина: за неделю до турнира коэффициент на его победу равнялся 2,09, однако сейчас победа россиянина оценивается в 1,17. Коэффициент на победу Волкановски — 5,50.

Турнир UFC 284 начнется 12 февраля в 2.00 по московскому времени, бой Махачев — Волкановски начнется не ранее 6.00.

Смотреть видеотрансляцию боя Махачев — Волкановски можно будет в прямом эфире на телеканалах «Матч Боец» и сайте matchtv.ru. «СЭ» проведет на своем сайте текстовую онлайн-трансляцию боя Махачев — Волкановски.

Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Алекс Волкановски. Махачев — Волкановски: кто станет лучшим из лучших в UFC? Онлайн-трансляция

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
0
Читайте также
Финские лыжи похоронили за плинтусом. Что было до того, как ВАДА полюбило Россию?
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий
«Теперь мы залпы слышим часто»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Байден признался, с каким невидимым человеком он постоянно здоровается
Материалы сюжета: Махачев — Волкановски: главный бой UFC 284 в Австралии
Монсон: «Думаю, Махачев одержит победу над Волкановски решением судей»
Тактаров: «Махачев слишком хорош и грамотен, чтобы проиграть»
Тренер Армана Царукяна дал прогноз на бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски
Сарнавский объяснил, почему Махачев победит Волкановски
Махачев — Волкановски: кард и все результаты боев UFC 284
Махачев брутально снес американца в первом раунде. Благодаря этой победе он получил бой за пояс UFC
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Сарнавский объяснил, почему Махачев победит Волкановски

Австралийская фигуристка Васильева рассказала, что ее отец родом из Екатеринбурга