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Сегодня, 10:11

Ислам Махачев: «Дагестан — лучшая республика в мире для тренировки борьбы»

Давид Хачатрян
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Чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (23-1) уверен, что чемпион полулегкого дивизиона Александр Волкановски (25-1) не сможет противостоять ему в борьбе.

«Я хороший борец, потому что я из Дагестана, — сказал Махачев ESPN. — Дагестан — лучшая республика в мире [для борьбы], мы маленькая республика, но у нас много олимпийских чемпионов. Борьба — наш традиционный вид спорта. Вы можете спросить любого, можете спросить водителя Uber, все занимались борьбой.

Еще в детстве мы занимались борьбой: на улицах, где угодно. Но именно поэтому все борцы из Дагестана обладают хорошими борцовскими навыками. Нельзя подготовиться к бою с борцом, у которого хорошая борьба, за пару месяцев — нужно заниматься борьбой всю жизнь.

Борьба — это не кикбоксинг или ударка. Ты можешь улучшить свою ударку за пару месяцев, но для того, чтобы улучшить борьбу, по моему мнению, ты должен заниматься ею всю свою жизнь».

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
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