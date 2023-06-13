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Сегодня, 12:08

Ислам Махачев: «Физиев не боец высшего уровня. Он никогда не попадет в топ-3»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) уверен, что азербайджанский боец Рафаэль Физиев (12-2) не сможет конкурировать с топовыми бойцами легкого веса.

«Физиев хорош, но он не боец высшего уровня, — сказал Махачев в интервью Даниэлю Кормье. — Он может войти в топ-5, но в топ-3 он никогда не попадет. Он хороший ударник, но никто не проверял его борьбу. Он хорош, но его финиширует парень, у которого хорошая борьба. Этот парень из муай-тай, у него хорошие кики, бокс, но MMA — это не бой в стойке. Его повалят и доставят большие проблемы».

Джастин Гэтжи (24-4) победил Физиева решением большинства судей (29-28, 29-28, 28-28). Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

Ислам Махачев
Рафаэль Физиев
UFC
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