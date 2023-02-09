0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:06

Ислам Махачев: «Хабиб остается в ММА!»

Константин Белов
Корреспондент
Хабиб Нурмагомедов (слева) и Ислам Махачев.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

Чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (23-1) заявил, что Хабиб Нурмагомедов не ушел из индустрии ММА.

— Абдулманап Нурмагомедов, когда не мог присутствовать на боях, передавал через смс подсказки секундантам. Возможно, что Хабиб будет такое делать? Как часто вы с ним сейчас общаетесь?

— Каждое утро встаем, и он спрашивает, какой вес, как потренировались вчера, с кем спарринги проводил. У нас есть беседа, где я, Хабиб и Зубайра Тухугов. Сегодня был разговор о весе Тухугова, Хабиб написал, что у Зубайры большой вес. Кто-то говорит, что он ушел из ММА. Нет, Хабиб просто перестал летать. Если бы он приехал сюда, в США, это значило бы, что он месяц будет не дома и без семьи. Он перестал летать, но также заботится о команде и переживает.

— Но будет он на связи с секундантами?

— Вряд ли. Хотя, может быть, но думаю, что это вряд ли, — сказал Махачев «СЭ».

В начале января нынешнего года Хабиб Нурмагомедов заявил, что окончательно ушел из индустрии ММА. Он завершил карьеру бойца в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе, он выиграл все 29 поединков в профессиональной карьере в ММА.

Хабиб Нурмагомедов. Хабиб подтвердил, что окончательно покинул индустрию ММА. Без него будет тяжело

Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
0
Читайте также
«Он сам себя поставил в элиту». Малкин на пороге нового исторического достижения
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сообщил об изменении Ближнего Востока
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Число погибших в Турции в результате землетрясения возросло до 12 391 человека
ТАСС: госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы
Материалы сюжета: Махачев — Волкановски: главный бой UFC 284 в Австралии
Ислам Махачев: «Между мной и Макгрегором — пропасть»
Махачев: «С точки зрения бойцовских навыков, бой с Волкановски — величайший в истории UFC»
Махачев — Волкановски: кто станет лучшим из лучших в UFC? Онлайн-трансляция
Махачев рассказал, как победит Волкановски: «Каждую секунду боя я буду стараться его прикончить»
Махачев рассказал, когда завершит карьеру: «Мне осталось 3-4 года»
Экс-чемпион UFC ставит на победу Волкановски: «Он потрясет мир и победит Махачева по очкам»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Махачев рассказал, как победит Волкановски: «Каждую секунду боя я буду стараться его прикончить»

Махачев: «С точки зрения бойцовских навыков, бой с Волкановски — величайший в истории UFC»