Махачев — о соперниках после Оливейры: «Гамрот, Дариуш и другие настоящие бойцы»

Российский легковес Ислам Махачев заявил, что хочет подраться с Матеушем Гамротом или Бенеилом Дариушем в случае победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Все бойцы пытаются вызвать Конора. Но я не собираюсь бросать ему вызов, потому что хочу драться с настоящими бойцами, которые заслуживают титульного боя. Гамрот, Дариуш, другие парни», — сказал Ислам в Full Send Podcast.

Махачев и Оливейра возглавят турнир UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби. Победитель противостояния станет чемпионом UFC в легком весе.