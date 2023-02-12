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Сегодня, 11:18

Ислам Махачев: «Хабиб позвонил и говорит: «Когда спину забрал, почему не попытался наверх перейти?»

Махачев заявил, что роль Хабиба Нурмагомедова в углу нельзя переоценить
Давид Хачатрян
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Чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) заявил, что роль экс-чемпиона Хабиба Нурмагомедова (29-0) в углу нельзя переоценить.

«Он [Хабиб] позвонил и говорит сразу: «Когда спину забрал, почему не попытался наверх перейти?» Я вот сейчас подумал: Волкановски уходил на эту сторону [показывает направо], почему я не подумал... ну вот такие подсказки нужны. 100 процентов, роль Хабиба в углу неоценима. Это человек, который знает много вещей», — сказал Махачев «СЭ» на пресс-конференции.

Махачев победил Александра Волкановски (25-2) единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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